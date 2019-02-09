الدفاع النيابية تعلن جمع 70 توقيعاً نيابياً لإخراج القوات الأمريكية

2019/02/09 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، جمع 70 توقيعاً لأعضاء مجلس النواب لإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الأمريكية، مشيرة إلى أن "المجلس سيحاسب الحكومة إذ لم تعلن موقفها الرسمي من التواجد الأمريكي في البلاد".وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح صحفي إن "لجنة الأمن النيابية تمكنت من جمع 70 توقيعاً حياً لأعضاء مجلس النواب للتصويت على مسودة قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الأمريكية"، لافتا إلى أن "مجلس النواب سيحاسب الحكومة إذ لم تعلن موقفها الرسمي من التواجد الأمريكي المنفلت في البلاد".وأضاف أن "رئاسة أركان الجيش أبلغت لجنة الأمن النيابية أنها سترسل تقريراً مفصلاً عن عدد القواعد الأمريكية وحجم القوات المتواجد فيها خلال اليومين القادمين"، مبيناً أن "لجنة الأمن النيابية ستعمل على استجواب رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي والقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حال عدم تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة بالقوات الأمريكية".

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