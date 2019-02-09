2019/02/09 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الكمارك تعلن اتلاف ثاني ارسالية طماطم وبرتقال في اسبوع واحد

09/02/2019 18:13:00 PM |

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واع بغداد

اتلفت السلطة الكمركية في منفذ الشيب الحدودي، اليوم السبت أرسالية من محصولي البرتقال والطماطم المستورد والممنوع أستيرادها حسب الرزنامة الزراعية و لوفرة المنتوج المحلي للبلد.

وذكرت الهيأة العامة للكمارك في بيان، تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )"أنها أعادت ايضا إصدار أرسالية خراطيم لدائن فشلت بالفحص الذي جرى من قبل التقيس والسيطرة النوعية العاملة في المنفذ".

وأشارت الى" أتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا للضوابط والتعليمات النافذة".

يذكر أن الهيأة العامة للكمارك تفرض إجراءات مشددة في جميع مراكزها الكمركية تحرص من خلالها على ضبط عمليات دخول البضائع المستوردة وخاصة المخالفة منها ولحماية المنتوج المحلي.

يشار الى ان هيأة المنافذ الحدودية اعلنت في الـ4 من الشهر الجاري انه تم ضبط ارسالية محملة بمواد (2)طن طماطة و (2) طن برتقال ممنوعة من الدخول حسب كتاب وزارة الزراعة دعماً للمنتج المحلي والأكتفاء الذاتي، والتعامل معها وفق الضوابط المعمول بها.

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