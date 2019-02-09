القبض على لص حاول سرقة صيدلية في ذي قار

2019/02/09 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ذي قار

أعلنت

قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت، القبض على لص حاول سرقة صيدلية في الساعة الواحدة

بعد منتصف الليل في حي الشموخ.

وذكرت

القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “شرطة النجدة بمدينة

الناصرية، تلقت بلاغا في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل عبر الخط الساخن (104) عن

قيام شخص بالدخول لإحدى الصيدليات في حي الشموخ بعد كسره للباب بهدف السرقة, على الفور

توجهت دوريات النجدة لمحل الحادث وبعد مطاردة المتهم القي القبض عليه ويرمز لاسمه

(ع.



ع.



ك) 23عاما يسكن قضاء سوق الشيوخ”.

واضافت،

“ضبط بحوزته سكين وادوات استخدمها بكسر باب الصيدلية واقراص طبية مخدرة نوع (ترامادول)

وسيارة نوع كيا فورتي لا تحمل لوحات تسجيل , احيل المتهم الى مكتب مكافحة اجرام الناصرية

لإكمال الإجراءات القانونية بحقه, دونت أقواله بالاعتراف وتم توقيفه وفق احكام المادة

443 ق .ع”.

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