مانشستر يونايتد يحقق فوزًا ثمينًا على فولهام في الدوري الإنجليزي

2019/02/09 | 18:24

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نيوز/ رياضية

حقق

مانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، فوزًا ثمينًا على مضيفه

فولهام 3-0 يوم السبت، بافتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل

أهداف مانشستر يونايتد كل من الفرنسي بول بوغبا (14 و65 من ركلة جزاء)، ومواطنه أنتوني

مارسيال (23).

وتقدم

مانشستر يونايتد بهذه النتيجة إلى المركز الرابع “مؤقتًا” برصيد 51 نقطة، فيما تجمد

رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

أنهى

مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما الثنائي الفرنسي

بول بوغبا وأنتوني مارسيال في الدقيقتين 14 و23.

وفي

الوقت الذي بحث فيه فولهام عن تقليص النتيجة، جاء الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في

الدقيقة 65 عبر بوغبا من ضربة جزاء مسجلًا الهدف الثاني له في اللقاء.

وتوالت

الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، دون أن تتغير النتيجة، ليخرج مانشستر يونايتد

فائزًا باللقاء.

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