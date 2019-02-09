الحزب الديمقراطي: الكناني تعرض لمحاولات خداعٍ وغسيل دماغ منذ تعيينه مستشاراً لصالح

2019/02/09 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، على مستشار رئاسة الجمهورية، أمير الكناني، بشأن تصريحه بخصوص صفقة الحكومة مع مسعود البارزاني، من اجل ارجاع جميع امتيازاته، فيما أشار إلى

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