مباحثات عراقية - مصرية بشأن جهود إعادة إعمار المناطق المحررة

2019/02/09 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، والسفير المصري لدى بغداد، علاء موسى، السبت، ملف دعم العراق وجهود إعادة الإعمار للمناطق المحررة.

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