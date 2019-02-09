حراك نيابي لاشراك مجلس النواب باليات تعيين المديرين العامين ومخاوف من باب فساد

2019/02/09 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري داخل مجلس النواب، حراكا يسعى لإشراكه والوزراء بوضع آلية تعيين المديرين العامين، وعدم حصرها بجهة واحدة متمثلة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي.فيما اعتبر الانفراد بتعيين المديرين العامين والدرجات الخاصة باب فساد جديد و

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