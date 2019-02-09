2019/02/09 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء – ناس تجمع عدد من النشطاء المدنيين في محافظة كربلاء، السبت، برفقة وجهاء من عشيرة “خفاجة” للمطالبة بالكشف عن قتلة الأديب العراقي علاء مشذوب.وتحدث عدد من المشاركين في الوقفة لـ “ناس” (9 شباط 2019) “تجمع عدد من جماهير المحافظة للمطالبة بالكشف عن قتلة الكاتب علاء مشذوب، وأن المماطلة في الإعلان هو بمثابة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: وقفة مشتركة بين الناشطين في كربلاء ووجهاء “خفاجة” للكشف عن قتلة “مشذوب”) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: وقفة مشتركة بين الناشطين في كربلاء ووجهاء “خفاجة” للكشف عن قتلة “مشذوب”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).