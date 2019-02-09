حزب بارزاني يرد على أمير الكناني: لولا إيران لما توليت أنت ولا رئيس الجمهورية المناصب!

2019/02/09 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعرب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، السبت، عن استغرابه من تصريحات المستشار في رئاسة الجمهورية أمير الكناني، التي قال فيها إن إيران عرضت 100 مليون دولار، من أجل إيصال مرشح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إلى منصب رئيس الجمهورية.وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان تلقى “ناس” […]

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