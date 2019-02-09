الحزب الحاكم في الجزائر يعلن ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة

2019/02/09 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أكد

زعيم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، معاذ بوشارب، السبت، ان الحزب اختار

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مرشحه للانتخابات الرئاسية التي تجرى في 18 نيسان.

ونقلت

وسائل إعلام جزائرية عن بو شارب قوله في تصريحات صحفية، إن حزب جبهة التحرير الوطني

قرر ترشيح بوتفليقة، لولاية رئاسية جديدة ستكون الخامسة له .

وأوضح

انه “لا يزال يتعين على الرئيس أن يعلن هو ترشحه رسميا، وهو ما سيتم على الأرجح

عبر رسالة تقرأ نيابة عنه، قبل الثالث من آذار المقبل”.

جدير

بالذكر ان عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) يتولى الرئاسة في الجزائر منذ عام 1999 ولم

يظهر علنا إلا نادرا منذ أصيب بجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.

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