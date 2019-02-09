الحلبوسي والسفير المصري يبحثان ملف دعم العراق وجهود إعادة الإعمار للمناطق المحررة

2019/02/09 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع السفير المصري لدى بغداد علاء موسى ملف دعم العراق وجهود إعادة الإعمار للمناطق المحررة.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء ، اليوم السبت، استعراض العلاقات العراقية المصرية وسبل تطويرها، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد ضرورة تنسيق المواقف في المحافل الدولية".وأضاف" كما تم بحث ملف دعم العراق، وجهود إعادة الإعمار للمناطق المحررة فضلا عن الأخرى التي تعاني نقصا في الخدمات من أجل تحقيق الاستقرار للعراق والمنطقة".انتهى

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