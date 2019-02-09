يونايتد يدخل المربع الذهبي بفوز 3-صفر في فولهام

2019/02/09 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز مانشستر يونايتد للمرة العاشرة في 11 مباراة مع المدرب المؤقت أولي جونار سولشار بانتصاره 3-صفر على فولهام اليوم السبت ليتقدم إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح بول بوجبا التسجيل ليونايتد بتسديدة من زاوية ضيقة في الدقيقة 14 إذ استلم تمريرة أنطوني مارسيال من الناحية اليسرى وسدد بقوة في مرمى سيرجيو ريكو.

وضاعف مارسيال الفارق بعد ذلك بتسع دقائق عندما راوغ دينيس أودوي وركض في اتجاه المرمى ليهز شباك ريكو.

وبدأ فولهام المباراة بقوة وسدد أربع مرات في أول خمس دقائق لكن كل ذلك توقف وبدا أنه يفقد الثقة مع استحواذ يونايتد على الكرة لفترات طويلة.

وكانت أفضل فرص فولهام في أول دقيقة عندما انطلق أندريه شورليه للأمام وأرسل تمريرة عرضية إلى لوسيانو فيتو لكن اللاعب الأرجنتيني وضع الكرة بجوار المرمى بقليل.

وتفوق الثنائي الفرنسي على زميلهما روميلو لوكاكو في الشوط الأول لكن المهاجم البلجيكي ساهم في صنع ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثالث عندما مرر الكرة إلى خوان ماتا الذي أسقطه ماكسيم لومارشان.

ونفذ بوجبا الركلة بنجاح ليضع النتيجة بعيدا عن متناول فولهام ثم استبدله سولشار للحفاظ عليه من أجل جدول المباريات المزدحم الصعب في الأسابيع المقبلة.

ويلعب يونايتد هذا الشهر ضد كل من باريس سان جيرمان في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا وتشيلسي في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي ويستضيف غريمه ليفربول في الدوري.

وتقدم يونايتد إلى المركز الرابع أمام تشيلسي الذي يحل ضيفا على مانشستر سيتي غدا الأحد.

وبدا بوجبا سعيدا بالنتيجة لكنه يحافظ على تركيزه من أجل المباريات المقبلة.

وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “الأجواء الجيدة تساعد الفريق وبالنسبة لي التقدم للأمام ودخول منطقة الجزاء يمنحني فرصا أكثر للتسجيل… ما زال الطريق طويلا ونواجه العديد من الفرق الكبيرة في الفترة المقبلة”.

وبقي فولهام في منطقة الهبوط في المركز 19 ويملك جدولا صعبا أيضا.

ولم يفز فولهام على ملعبه هذا الموسم ويستضيف كل من تشيلسي وليفربول وسيتي في المباريات الثلاث المقبلة على أرضه.

وخرج شورليه بعد قليل من بداية الشوط الثاني وشارك سايرس كريستي بدلا منه مع محاولة فولهام العودة في المباراة.

وأهدر رايان بابل فرصة خطيرة لفولهام أمام المرمى إذ حول تمريرة جو برايان العرضية في القائم إلى خارج الملعب.

وبدت جماهير فولهام غير راضية عن خروج شورليه وإشراك الثنائي رايان سيسجونن وتوم كايرني في وقت متأخر وأطلقت صيحات الاستهجان ضد المدرب كلاوديو رانييري في نهاية المباراة.

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