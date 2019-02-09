الشرطة الفرنسية تعتقل 10 أشخاص على هامش تظاهرات السترات الصفراء

2019/02/09 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصيب عدد من الأشخاص جراء اشتباكات بين محتجي "السترات الصفراء"

والشرطة في العاصمة باريس. وذكرت مصادر محلية فرنسية ان الشرطة اعتقلت عشرة أشخاص على الأقل على

هامش التظاهرات التي تتواصل للأسبوع الثالث عشر على التوالي، ويطالب

المشاركون في الحراك الشرطة بوقف العنف ضدهم.ووسط استعدادات أمنية

مكثفة تجمع متظاهرو "السترات الصفراء" بجانب قوس النصر وسط باريس

مطالبين باستقالة الرئيس الفرنسي ماكرون ووزير الداخلية الفرنسي، بسبب

العنف المستخدم ضد التظاهرات.

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