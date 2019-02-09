الدفاع النيابية: جمع 70 توقيعا نيابيا لإخراج القوات الأمريكية

2019/02/09 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن جمع سبعين توقيعا حيا لأعضاء

مجلس النواب لإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات

الأمريكية المتواجدة بشكل غير شرعي. عضو اللجنة مهدي تقي أوضح إن مجلس النواب سيحاسب الحكومة إذ لم تعلن

موقفها الرسمي من التواجد الأمريكي المنفلت في البلاد, مبينا أن رئاسة

أركان الجيش أبلغت لجنة الأمن النيابية أنها سترسل تقريرا مفصلا عن

عدد القواعد الأمريكية وحجم القوات المتواجد فيها خلال اليومين

المقبلين.

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