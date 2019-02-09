اليمن.. عملية هجومية على مواقع للمرتزقة في البيضاء

2019/02/09 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الجيش واللجان الشعبية اليمنية اليوم السبت عملية هجومية على مواقع لمرتزقة العدوان في جبهة ناطع بالبيضاء.وأفاد مراسل العالم في البيضاء أن العملية الهجومية على

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