وزارة التخطيط.. ترجح صدور قرارات بشأن إكمال المشاريع المتوقفة اثر الشحة المالية

2019/02/09 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت وزارة التخطيط ،اليوم السبت، صدور قرارات بشأن إكمال المشاريع المتوقفة اثر الشحة المالية.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقت"العهد نيوز" ،

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