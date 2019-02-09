اعتقال سارق بالجرم المشهود في الناصرية

2019/02/09 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للقوات الأمنية، اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" دوريات النجدة التابعة لمكافحة إجرام الناصرية ألقت القبض على سارق في حي أريدو إثناء محاولته سرقة مجمع غذائية بعد كسرة لقفل المجمع بواسطة منشار وكلابتين وأعترف بارتكاب ثلاث جرائم سرقة لمجمعين لبيع المواد الغذائية ومعرض موبايلات".

وأصاف أن" التحري الأصولي اجري لمنزل المتهم حيث تم ضبط 13 موبايل مختلف الأنواع و شاحنات وجهاز راوتر و جهاز لاب توب و كيبلات انترنت وجهاز DVR".

وأشار الى ان" أقوال المتهم صدقت بالاعتراف قضائيا واجري كشف الدلالة له وجاء مطابق لاعترافاته، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة توقيفه وفق المادة ٤٤٣ق".

انتهى..م.ر

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