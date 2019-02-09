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"سوريا الديمقراطية" تعلن إطلاق عملية ضد "داعش" في ريف الدور الليلة

العالم الاسلامي سوريا

"سوريا الديمقراطية" تعلن إطلاق عملية ضد "داعش" في ريف الدور الليلة

السبت 9 فبراير 2019 - 18:45

"قوات سوريا الديمقراطية" ..



إرشيف

أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" أنها ستشن هجوما عسكريا على آخر جيوب "داعش" في الضفة الشرقية لنهر الفرات عند قرية باغوز التابعة لمنطقة هجين شرقي دير الزور، هذه الليلة.

أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" أنها ستشن هجوما عسكريا على آخر جيوب "داعش" في الضفة الشرقية لنهر الفرات عند قرية باغوز التابعة لمنطقة هجين شرقي دير الزور، هذه الليلة..يتبع..

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