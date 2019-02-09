مصدر امني: مسلحين يقتحموا منزلا شرقي بغداد ويسرقون مصوغات ذهبية ومبالغ مالية ويلذوا بالفرار

2019/02/09 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن مسلحين اقتحموا منزلا شرقي بغداد وسرقوا مصوغات ذهبية ومبالغ مالية ولاذوا بالفرار.وقال المصدر ، إن "مسلحين مجهولون اقدموا، اليوم، على اقتحام منزل ضمن منطقة الفضيلية شرقي بغداد وقاموا بسرقة مبالغ ومصوغات ذهبية لم تقدر ثمنها ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث وشنت حملة دهم وتفتيش بحثا عن السراق".

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