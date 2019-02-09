تظاهرة حاشدة للمفصولين والمفسوخة عقودهم غدا الأحد في ساحة التحرير

2019/02/09 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 9 شباط / فبراير: افادت مصادر مطلعة ، بان “العشرات من المفصولين والمفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة, سيخرجون ، صباح غد الأحد، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتطبيق قرار إرجاعهم بأسرع وقت, بعد إقرار الموازنة المالية التي تضمنت الفقرة الخاصة بهم”.



وتابعت ان “هؤلاء المفصولين حالتهم المعيشية متردية, ولديهم عوائل, ولا توجد لديهم أية فرصة عمل علما ان المفصولين والمفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة كانوا قد تظاهروا في أوقات سابقة, عدة مرات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد, للمطالبة بإرجاعهم”.



انتهى اح

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