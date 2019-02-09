إصابة 9 اشخاص بحادث مروري في الديوانية وإتلاف أطنان من الطماطة المستوردة بالشيب

2019/02/09 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الديوانية – عراق برس- 9 شباط / فبراير: افادت مصادر امنية ، السبت ، بإصابة 7 أشخاص بجروح مختلفة أثر حادث مروري وقع على الطريق الرابط بين عفك والبدير جنوبي المحافظة”، مشيرا الى ، ان ” الحادث نجم عن اصطدام سيارتين الأولى نوع ستاركس والثانية سيراتو نتيجة الأمطار والسرعة وقد تم نقل المصابين الى المستشفى القريب لغرض العلاج”.

وعلى صعيد منفصل اتلفت الجهات المختصة في منفذ الشيب الحدودي اليوم السبت ، أرسالية من محصولي البرتقال والطماطم المستوردة الممنوع أستيرادها حسب الروزنامة الزراعية لوفرة المنتج المحلي للبلد فيما قامت بأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا للضوابط والتعليمات النافذة.



انتهى اح

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