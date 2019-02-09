الحشد الشعبي يعلن نجاح الخطة الأمنية للزيارة الفاطمية الكبرى في النجف الاشرف

2019/02/09 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي/ اللواء 33، السبت، نجاح الخطة الامنية الخاصة باحياء ذكرى الزيارة الفاطمية الكبرى في النجف الاشرف.وقال موفدنا، ان اللواء 33 بالحشد الشعبي انهى العملية الأمنية لحماية زائري مرقد امير المؤمنين (ع) بالذكرى السنوية لاستشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (ع) في النجف الاشرف، مضيف ان العملية الأمنية نفذت إبتداء من يوم امس ولغاية ...

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