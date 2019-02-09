الحشد يشارك بتأمين إحياء ذكرى إستشهاد السيدة الزهراء (ع) في النجف الاشرف

2019/02/09 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الحشد الشعبي/ اللواء الثاني، السبت، بالخطة الامنية الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء (عليها السلام) بمحافظة النجف الاشرف.وذكر موفدنا، ان الواجب الأمني للواء الثاني في الحشد تضمن تأمين محيط المحافظة من خلال تسيير الدوريات على مدار الساعة في محور البادية بالاضافة لقاطع الابراج والشق الأمني.واضاف ان الحشد استثمر جهوده بتسيير ...

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