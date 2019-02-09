2019/02/09 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..استشهد ثلاث مواطنين سوريين، اليوم السبت، جراء ضربات جوية نفذتها قوات التحالف الدولي على بادية الطيانة بريف دير الزور.وقالت وكالة سانا السورية الرسمية، أن “طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن نفذت اليوم غارات على منازل المواطنين في بادية بلدة الطيانة بريف مدينة الميادين نحو 45 كم جنوب شرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران التحالف الدولي يقتل (3) مواطنين ويصيب آخرين في بادية الطيانة بريف دير الزور alansaar.

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