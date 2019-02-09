عشائر صلاح الدين: مناطقنا تحتاج الى عمليات لتنظيفها من داعش

2019/02/09 | 19:22

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بغداد- العراق اليوم:

القت الازمة السياسية والاختلافات في بغداد بظلالها على الواقع الامني في صلاح الدين وخصوصا ازمة اختي...





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