2019/02/09 | 19:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
القت الازمة السياسية والاختلافات في بغداد بظلالها على الواقع الامني في صلاح الدين وخصوصا ازمة اختي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عشائر صلاح الدين: مناطقنا تحتاج الى عمليات لتنظيفها من داعش) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
القت الازمة السياسية والاختلافات في بغداد بظلالها على الواقع الامني في صلاح الدين وخصوصا ازمة اختي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عشائر صلاح الدين: مناطقنا تحتاج الى عمليات لتنظيفها من داعش) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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