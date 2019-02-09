حزب بارزاني يرد على أمير الكناني: لولا إيران لما توليت أنت ولا رئيس الجمهورية المناصب!

2019/02/09 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسة ,

2019/02/09 20:56

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بغداد- العراق اليوم:

أعرب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، السبت، عن استغرابه من تصريحات المستشار في رئاسة الجمهورية أمير الكناني، التي قال فيها إن إيران عرضت 100 مليون دولار، من أجل إيصال مرشح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إلى منصب رئيس الجمهورية.



وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان ان “ما صدر مؤخرا من تصريحات لمستشار رئاسة جمهورية العراق(أمير الكناني ) حول موضوع رئيس الجمهورية، والرئيس بارزاني والديمقراطي الكردستاني كان محل الأستغراب”.



واضاف، “يبدو أن هذا الشخص تعرض لمحاولات خداعٍ وغسيل دماغ منذ أن عين مستشارا”.



وخاطب المتحدث، الكناني بالقول: “لولا ايران لما كنت انت ولا الشخص الذي قصدته في موقعه الآن” وكان القيادي في التيار الصدري أمير الكناني، قد ذكر الخميس الماضي، أن “إيران عرضت 100 مليون دولار، من أجل إيصال مرشح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إلى منصب رئيس الجمهورية.”

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