الرئيس البارزاني يبحث مع الخنجر جهود استكمال الحكومة العراقية ودعم عادل عبدالمهدي

2019/02/09 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلبحث الرئيس مسعود البارزاني، اليوم السبت، 9 شباط، 2019، يبحث مع رئيس المشروع العربي خميس الخنجر، الأوضاع السياسية وإكمال الحكومة العراقية الجديدة ودعم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي.وأفاد الموقع الرسمي للرئيس البارزاني في بيان بأنه استقبل اليوم "في مصيف صلاح الدين، رئيس المشروع العربي خميس الخنجر والوفد المرافق له".وأضاف البيان أنه "خلال اللقاء جری بحث الأوضاع السیاسية وجهود إكمال الحكومة الجديدة في العراق ودعم رئيسها".وأشار إلى أنه "في محور من اللقاء تم تبادل الآراء ووجهات النظر حيال ضمان الاستقرار في البلاد وإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب مع داعش".يشار أن البرلمان العراقي منح الثقة لحكومة عبد المهدي على مراحل، منذ تسميته للمنصب في تشرين أول 2018؛ وما تزال ثلاث حقائب شاغرة هي الدفاع والداخلية والعدل.

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