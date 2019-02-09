2019/02/09 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أفرجت السلطات المصرية يوم السبت بموجب عفو رئاسي عن 550 سجينا، وذلك بمناسبة الاحتفال “بعيد الشرطة وثورة 25 يناير” لسنة 2019.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن الإفراج عن المساجين جاء استكمالا لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 52 لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال “بعيد الشرطة وثورة 25 يناير” لسنة 2019.وفي التفاصيل، انتهت أعمال لجان مصلحة السجون من فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث قررت إخلاء سبيل 199 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، فيما قررت إطلاق سراح 351 سجينا سراحا شرطيا.وأكدت وزارة الداخلية حرصها على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر:الإفراج عن 550 سجينا بموجب عفو رئاسي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر:الإفراج عن 550 سجينا بموجب عفو رئاسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).