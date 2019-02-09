الكمارك اتلاف محصولي الطماطة والبرتقال المستورد في منفذ الشيب الحدودي

2019/02/09 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اتلفت السلطة الكمركية في منفذ الشيب الحدودي اليوم السبت أرسالية من محصولي البرتقال و الطماطة المستورد والممنوع أستيرادها حسب الرزنامة الزراعية و لوفرة المنتوج المحلي للبلد.





وأضافت الهيئة” في بيان تلتقه وكالة صدى, أنها أعادت ايضا إصدار أرسالية خراطيم لدائن فشلت بالفحص الذي جرى من قبل التقيس والسيطرة النوعية العاملة في المنفذ .وقد قامت الهيئة بأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا” للضوابط والتعليمات النافذة.





يذكر أن الهيئة العامة للكمارك تفرض إجراءات مشددة في جميع مراكزها الكمركية تحرص من خلالها على ضبط عمليات دخول البضائع المستوردة وخاصة المخالفة منها ولحماية المنتوج المحلي

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