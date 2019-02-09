غداً الاحد خمس مباريات بانطلاق الجولة الـ 16 لدوري الكرة الممتاز

2019/02/09 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:تنطلق يوم غد الاحد، مباريات الجولة 16 من منافسات دوري الكرة الممتاز بإقامة 5 مباريات على ملاعب بغداد والمحافظات .ويواجه المتصدر فريق الشرطة ضيفه النجف على ملعب الشعب الدولي، في حين يحتضن ملعب الفيحاء مباراة اصحاب الدار الميناء مع القادم من بغداد فريق الحدود، بينما يقابل فريق الكرخ على ملعبه فريق اربيل .

كما يلاقي البحري فريق الديوانية على ملعب الزبير، في الوقت الذي يواجه فيه فريق نفط الوسط فريق الحسين على ملعب النجف الدولي.وتقام يوم الاثنين، 4 مباريات، حيث يستقبل الكهرباء، فريق الطلبة، اما على ملعب السماوة يتواجه اصحاب الدار مع فريق امانة بغداد، في حين يستقبل فريق نفط الجنوب فريق الصناعات الكهربائية على ملعب الفيحاء، بينما يلاقي نفط ميسان فريق النفط على ملعب الميمونة.وكانت لجنة المسابقات قررت، في وقت سابق، تأجيل لقاء القمة بين الزوراء والقوة الجوية الى اشعار اخر بسبب ارتباط الاخير بمباراته في الادوار التأهيلية لدوري ابطال اسيا، عندما يواجه فريق باختاكور الاوزبكي.

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