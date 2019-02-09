المالية النيابية تكشف موعد نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية

2019/02/09 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت المالية النيابية عن موعد نشر قانون موازنة 2019 في الجريدة الرسمية.وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في بيان تلقته وكالة صدى ,ان” موعد نشر قانون الموازنة سيكون في منتصف هذا الأسبوع”.وأضافت” حيث اعلن مصدر بوزارة العدل أنه يتم نشر قانون الموازنة العامة الاتحادية في جريدة {الوقائع} العراقية منتصف الأسبوع الحالي، وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره”.





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