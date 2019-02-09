عادل عبدالمهدي يستقبل وزيرة الجيوش الفرنسية

2019/02/09 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بمكتبه الرسمي صباح اليوم ، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي.وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلتقه وكالة صدى، ان “اللقاء بحث تطوير التعاون بين البلدين ودعم جهود استقرار العراق ومحاربة بقايا داعش ، والاوضاع في المنطقة، حيث اعرب رئيس الوزراء عن عن اعتزازه بالعلاقات العراقية الفرنسية وشكره لمساندتها العراق في محاربة داعش وللتعاون الأمني والاستخباري والانساني وشؤون النازحين”.واكد ان “الاوضاع الطبيعية تعود بالتدريج في ارجاء البلاد وان القوات الامنية تمسك بالمبادرة وان التعاون الاقليمي والدولي عامل مهم في القضاء على داعش الذي يشكل خطرا على الجميع”، داعيا الى “تركيز الدعم والتعاون في المرحلة المقبلة على المجالات الاقتصادية وإعمار العراق واستقراره ، ومرحبا بالزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين لتحقيق ذلك”.من جهتها ذكرت وزيرة الجيوش الفرنسية ان “فرنسا تنظر باحترام وتقدير للدور المحوري الذي يتميز به العراق وعلاقاته المتوازنة وأثر ذلك في حل مشاكل المنطقة”، مؤكدة دعم بلادها لاستقرار العراق والسعي لمواصلة جهود ملاحقة الارهاب وبقايا عصابة داعش”.ولفتت الى “اهتمام القيادة الفرنسية بمواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في توجهاتها لإعمار العراق وتطوير الخدمات والتعاون في المجالات التي تخدم تعزيز الأمن والتنمية والازدهار الاقتصادي”.





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