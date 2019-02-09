وثيقة.. نقابة المعلمين تصدر توجيهات حول الاضراب: لاتذهبوا للمدارس

2019/02/09 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وجهت نقابة المعلمين العراقيين المركز العام, جميع الفروع المرتبطة بها في العراق, الى التعامل بجدية كاملة مع اجراءات الاضراب, من خلال الدعوة بشكل صريح وواضح الى جميع منتسبيها, بعدم التوجه الى المدارس, وليس الذهاب اليها وعدم دخول الصفوف فحسب.واظهرت وثيقة حصل عليها “ناس” اليوم (9 شباط 2019), توجيه النقابة لكتاب الى […]

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