صور: اهالي قلعة سكر يجمعون 28 مليون دينار لعائلة عراقية محتجزة في الهند

2019/02/09 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي, السبت, قيام اهالي قلعة سكر في محافظة ذي قار, بجمع 28 مليون دينار, كتبرعات لانقاذ العائلة العراقية المحتجزة في احدى مستشفيات الهند, بعد ان اجروا عملية لوالدتهم وطالبوا بمبلغ ضعف المتفق عليه.واظهرت صور اطلع عليها “ناس” اليوم (9 شباط 2019), تعليق عبارات وصور الام وابنها وهم راقدين […]

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