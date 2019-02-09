المباشرة بحفر بئر نفطي في حقل القيارة جنوبي الموصل

2019/02/09 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ اقتصادية

أعلنت

شركة الحفر العراقية، اليوم السبت، المباشرة بحفر البئر الاول في حقل القيارة النفطي

جنوبي الموصل، ضمن عقد مبرم مع شركة انغولية.

وقال إعلام الشركة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “كوادر شركة الحفر العراقية باشرت، اليوم، بحفر البئر الاول ضمن العقد المبرم مع شركة (سونانكول) الانغولية لحفر 10 ابار نفطية في حقل القيارة النفطي 60 كم جنوب مدينة الموصل بأستخدام جهاز الحفر الحديث (IDC 223)”.

وأضاف

البيان، أن “شركة الحفر العراقية قد كثفت نشاطها في الحقول الشمالية بعد الانتصارات

التي حققتها القوات الامنية على عصابات داعش الارهابية، وتحرير الحقول النفطية في الشمال”.

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