جالياني يُعلق على عمل ليوناردو ويُحدد ندمه الأكبر في ميلان

2019/02/09 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد أدريانو جالياني الرئيس التنفيذي السابق للميلان بعمل ليوناردو المدير الرياضي الحالي للفريق، كما كشف عن اللاعب الذي ندم على عدم ضمه للفريق.

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وبدأ جالياني تصريحاته لراديو دي جي بالتأكيد على أنه كان مشغولًا جدًا مع ناديه الجديد مونزا خلال سوق الانتقالات الشتوي، إذ باع 14 لاعبًا واشترى 16 آخرين.

ثم تحدث عن أداء ليوناردو في الروسونيري قائلًا "ميلان أكثر فريق أوروبي دعم صفوفه خلال يناير، لقد غير ليوناردو وجه الفريق بالثنائي كريشتوف بيونتيك ولوكاس باكيتا.



أتحدث معه عادة، فهو صديق لي، لكنه لا يحتاج لنصيحتي في سوق الانتقالات".

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وعن المدرب جينارو جاتوزو، قال صاحب ربطة العنق الصفراء الشهيرة "لم أتوقع صراحة أن يُصبح مدربًا، إذ أظننت أن شخصيته قوية جدًا وأن مسيرته الكروية لن تخدمه".

أخيرًا سُئل جالياني عن ندمه الأكبر في فترته مع ميلان "كارليتوس تيفيز هو الندم الأكبر، إذ كان قريبًا جدًا منا".

يُذكر أن جالياني كان قد أبرم صفقة مع باريس سان جيرمان لضم تيفيز مقابل التخلي عن أليكساندر باتو، وقد جلس مع اللاعب الأرجنتيني وتوصل لاتفاق بالفعل معه، وفيما كانت الصفقة في طريقها للإعلان الرسمي تدخل الرئيس سيلفيو بيرلسكوني وأوقف كل شيء، لينتقل تيفيز لليوفنتوس فيما بعد ويُحقق معهم مسيرة ممتازة.

أيوبي 😲😯 pic.twitter.com/ykKCNr1MrN— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

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