وصول الرئيس المصري إلى أديس أبابا

2019/02/09 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى سفير مصر في لندن، طارق عادل، وزير الدولة البريطاني للشؤون الأمنية، بن والاس، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية على مختلف الأصعدة، خاصة في مجال التعاون والتنسيق الأمني.

وأكد الوزير البريطاني، خلال اللقاء، على أهمية مصر كشريك استراتيجي هام ومحوري لبريطانيا، على ضوء التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه البلدين وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب ودحر التطرف، مثمنا الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على صعيد مكافحة الإرهاب في سيناء.

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