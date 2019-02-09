الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجي السترات لصفراء

2019/02/09 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على محتجي السترات الصفراء في باريس مع دخول الاحتجاجات ضد الرئيس ايمانويل ماكرون نهاية الاسبوع الثالثة عشر.

وبدء المحتجون مسيرتهم اليوم السبت (9 فبراير شباط) عند قوس النصر في شارع الشانزليزيه في العاصمة باريس والذي شهد اشتباكات عنيفة مع شرطة مكافحة الشغب في احتجاجات سابقة.

ثم توجه المتظاهرون إلى مبنى الجمعية الوطنية حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع حين بدأ البعض في تخريب جدار يجري تشييده حاليا حول المبنى.

وبدأت الاحتجاجات في منتصف نوفمبر تشرين الثاني اعتراضا على خطط رفع الضرائب علي الوقود واتسع نطاقها ليشارك فيها عشرات الالاف في جميع أنحاء البلاد كل يوم سبت.

وتفيد بيانات رسمية أن نحو ألف من رجال الشرطة و1700 متظاهر أصيبوا منذ بداية الاحتجاجات.

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