عبد المهدي يدعو مجلس مكافحة الفساد الى تسريع الجهود واختصار الوقت لتحقيق الأهداف

2019/02/09 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الى تسريع الجهود واختصار الوقت لتحقيق الأهداف.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، اليوم السبت.



وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه" جرى خلال الاجتماع بحث العديد من الملفات المعروضة من الجهات الرقابية والقضائية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، الى جانب تحديد آليات عمل المفتشين العامين".واكد عبدالمهدي خلال الاجتماع، ان" الحكومة تعوّل كثيرا على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في خدمة الدولة والمجتمع وحفظ المال العام والعمل وفق عمل مؤسساتي محكم ، وانها تستمع لجميع الآراء لتشكيل المجلس وهي تكمل بعضها واصبحت نمط حياة نتفاعل معه بكل إيجابية".وأضاف ان" مهمة المجلس هي التنسيق بين الهيئات الرقابية لتسريع الجهود واختصار الوقت من اجل تحقيق الأهداف، ولا يتضمن عمل المجلس اية نفقات او هياكل اضافية بل يعتمد على عمل المؤسسات القائمة وامكاناتها".انتهى

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