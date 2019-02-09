مصرع عنصري بيشمركة في حادث جنوب كركوك

2019/02/09 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي عنصران من قوات البيشمركة، اليوم السبت، مصرعهما، اثر حادث سير جنوب محافظة كركوك.

وقال مصدر امني لشفق نيوز ان "عنصري بيشمركة، لقيا مصرعهما عصر اليوم اثر حادث سير على الطريق الرئيس بين طوزخورماتو وكركوك، قرب مطعم قصر الضيافة".

واوضح المصدر ان "العنصرين، وهما سركوت رحيم عبد الله وفرهاد شكور، ينتميان الى الفوج الثالث التابع للواء 144، وهما من اهالي قضاء طوزخورماتو".

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