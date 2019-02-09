2019/02/09 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أدان النائب عن نينوى شيروان دوبرداني، اليوم السبت، الإعتداء الذي طال أحد قضاة نينوى، معربا عن أمله بعدم تكرار هكذا أعتداءات مستقبلا، كونها تعتبر إعتداء على السلطة القضائية ككل.

وكان القاضي سمير برواري قاضي محكمة الموصل الجانب الأيمن والمدعي العام في ناحية تل عبطة قد تعرض لأعتداء من قبل عناصر تابعة للواء 40 ضمن الحشد الشعبي.

وأكد دوبرداني في بيان ورد لشفق نيوز دعمه ومساندته للقاضي وجميع قضاة نينوى، رافضا جميع أشكال الإعتداء والتجاوز عليهم، سيما وأن الإعتداء على القضاة أمر خطير يجب على الجميع التوقف عندها ومنع تكرارها.

واوضح أن لجنة تقصي الحقائق النيابية والذي هو عضو فيها، ستتابع ملابسات هذا الحادث وسترفع تقريرها بشأنه، كون هكذا أعتداءات قد تؤدي إلى الإخلال بعمل القضاة وعرقلة جهود القضاة ورجال القانون من التحري عن الحقائق والتنقل بحرية.

من جانبه أكد القاضي سمير برواري أنه رفع دعوى قضائية وفق القانون على المعتدين ضمن اللواء 40، وذلك ليأخذوا جزائهم العادل، ومنع تكرار مثل هكذا إعتداءات مستقبلا.

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