2019/02/09 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف الفتح، محمد كريم البلداوي, إن الوجود الأميركي في الأراضي العراقية يهدد الأمن العراقي.

واكد البلداوي، ان تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب, تجاوزت اللياقة والأدب والعرف السائد بين الدول في احترام سيادة بعضها، معتبرا أن السياسة الأميركية الجديدة التي يتبعها ترمب تعتمد على الاستفزاز ومحاولة التقليل من شأن الآخرين.

وأكد البلداوي، ان العراق لا يمكن أن يكون مسرحاً للصراعات الدولية والإقليمية، أو قاعدة لضرب الدول الأخرى، مشدداً على أن القوات الأميركية جاءت للاعتداء على دول أخرى، وتريد استغلال العراق كساحة لتصفية حساباتها بالمنطقة، وتشعل حروباً لا تنتهي.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح: الوجود الأميركي في الأراضي العراقية يهدد أمن العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح: الوجود الأميركي في الأراضي العراقية يهدد أمن العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).