الصحة والبيئة.. تؤكد تطبيق منظومة معالجة النفايات الطبية الصديقة للبيئة

2019/02/09 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة بأن مجمع مدينة الطب في بغداد يستخدم الية سيطرة على النفايات وفق منظومة معالجة حديثة ومحارق نظامية للنفايات الطبية وحسب المواصفات

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