2019/02/09 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت السلطات المصرية اليوم السبت بموجب عفو رئاسي عن 550 سجينا، وذلك بمناسبة الاحتفال "بعيد الشرطة وثورةوقالت وسائل الإعلام المصرية إن الإفراج عن المساجين جاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإفراج عن 550 سجينا بمناسبة عيد الشرطة في مصر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإفراج عن 550 سجينا بمناسبة عيد الشرطة في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).