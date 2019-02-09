قمة بين مصر وإثيوبيا والسودان غداً .. ومسألة سد النهضة تتصدر المباحثات

2019/02/09 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، أن القمة الثلاثية ستناقش أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة 32 للاتحاد الإفريقي.وبحسب المصادر فمن المقرر أن يبحث الزعماء الثلاثة تطورات الأوضاع في القارة الإفريقية، وجهود إحلال السلم والأمن، ومكافحة الإرهاب، وحل النزاعات الحالية في عدد من دول القارة.وأضافت المصادر، أن القمة ستتناول أيضا استعراض تطورات المفاوضات الجارية في إطار اللجنة الوطنية الثلاثية حول سد النهضة (الذي تبنيه إثيوبيا)، في إطار مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث وتشاطر المنفعة المشتركة.وأوضحت أن الحديث يدور عن استعراض نتائج الاجتماعات التي عقدها وزراء الخارجية والري من الدول الثلاثة واللجنة الوطنية الثلاثية.كما أكدت المصادر نفسها أنه من المقرر أيضا أن تبحث القمة الثلاثية مُجمل جوانب العلاقات بين الدول الثلاث، وسبل تعزيز التعاون بينها.ويأتي لقاء الزعماء المصري والإثيوبي والسوداني بعد قمة ثنائية جمعت البشير بالسيسي في القاهرة، يوم 27 كانون الثاني الماضي، واتفقا خلالها على "أهمية التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب وقت"، حسبما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن مصدر مصري مطلع.وغادر السيسي القاهرة، السبت، متوجها لأديس أبابا، حيث تتسلم مصر غدا رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، للمرة الأولى منذ نشأته في 2002.

انتهى.ص.هـ.ح.

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