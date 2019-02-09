عبد المهدي يشرح إلية عمل مجلس مكافحة الفساد

2019/02/09 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، ان" عبد المهدي ترأس اجتماع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وأكد على أن" مهمة المجلس هي التنسيق بين الهيئات الرقابية لتسريع الجهود واختصار الوقت من اجل تحقيق الأهداف، ولا يتضمن عمل المجلس أية نفقات أو هياكل إضافية بل يعتمد على عمل المؤسسات القائمة وإمكاناتها".

وأضاف البيان، أن" الحكومة تعوّل كثيرا على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في خدمة الدولة والمجتمع وحفظ المال العام والعمل وفق عمل مؤسساتي محكم، وإنها تستمع لجميع الآراء لتشكيل المجلس وهي تكمل بعضها وأصبحت نمط حياة نتفاعل معه بكل إيجابية".

وأشار البيان إلى انه" تم خلال الاجتماع بحث العديد من الملفات المعروضة من الجهات الرقابية والقضائية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، إلى جانب تحديد آليات عمل المفتشين العامين".

انتهى..م.ر

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