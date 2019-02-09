الكشف عن إدارة بعض الوزارات في حكومة عبد المهدي بوزيرين

2019/02/09 | 19:44

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سومر نيوز: بغداد..



كشف النائب عن تحالف الإصلاح علي البديري، السبت، عن إدارة بعض الوزارات في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد ...

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