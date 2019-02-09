رئيس البرلمان والسفير المصري يبحثان ملف دعم العراق وجهود إعادة الإعمار للمناطق المحررة

2019/02/09 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع السفير المصري لدى بغداد علاء موسى ملف دعم العراق وجهود إعادة الإعمار للمناطق المحررة.

وذكر بيان لمكتبه ، انه" جرى خلال اللقاء ، اليوم السبت، استعراض العلاقات العراقية المصرية وسبل تطويرها، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد ضرورة تنسيق المواقف في المحافل الدولية".

وأضاف" كما تم بحث ملف دعم العراق، وجهود إعادة الإعمار للمناطق المحررة فضلا عن الأخرى التي تعاني نقصا في الخدمات من أجل تحقيق الاستقرار للعراق والمنطقة".

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