الارصاد الجوية تحذر ثلاث محافظات من سرعة جنونية للرياح فيما توقعت موجة سيول قادمة لمحافظة أخرى اليوم السبت

2019/02/09 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت الأرصاد الجوية بغداد و{3} محافظات من سرعة جنونية للرياح فيما توقعت موجة سيول قادمة لمحافظة أخرى اليوم السبت.

وذكر المتنبئ صادق عطية على صفحة التواصل الاجتماعي {الفيسبوك} ان" التحذيرات من غزارة الهطول حتى الان تشمل {ميسان وذي قار شمالها خصوصا والسماوة"، متوقعاً" قدوم موجة سيول الى شمال ميسان ربما تغرق عدد من المناطق فيها".

وحذر عطيه من" نشاط الرياح يشمل كافة المدن والجنوب ولكن واسط وبغداد وجنوب ديالى وصلاح الدين عليها الحذر اكثر لان سرعة الرياح ستكون عالية تصل الى 70كم في الساعة".

وأشار الى ان" الثلوج واردة في سوران وجومان ومناطق أخرى شمال شرق أربيل".

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