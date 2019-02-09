مراسلة الغد: قوات سوريا الديمقراطية تبدأ المعركة النهائية ضد داعش

2019/02/09 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، إن القوات التي تدعمها الولايات المتحدة، تستعد لشن هجوم على آخر جيب تابع لتنظيم داعش في منطقة عملياتها فور إجلاء المدنيين الموجودين داخل الجيب.

ويتمركز الجيب المحاصر التابع لداعش حول باغوز على الضفة الشرقية لنهر الفرات، ويعد آخر معقل للتنظيم في هذا الجزء من سوريا، الذي تقاتل فيه قوات تدعمها الولايات المتحدة.

ولم يذكر مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، الموعد المتوقع للانتهاء من إجلاء المدنيين، ومعظم المدنيين هم عائلات مقاتلي داعش.

وقال بالي، في وقت متأخر أمس الجمعة، “ثمة ممر آمن ويوميا يخرج المدنيون، وهذا يقلل من عددهم داخل باغوز، وحتى نتأكد من خلو المدينة من المدنيين سنشن هجوما لإنهاء وجود داعش، أو تسليم أنفسهم؛ لا خيارات أخرى أمامهم، ونؤكد لا مفاوضات، ولا حتى نية في المفاوضات، في خصوص هذا الموضوع”.

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